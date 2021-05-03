Бушующее пламя: кадры пожара на екатеринбургской трассе после ДТП с грузовиками

Две фуры и бензовоз загорелись на Тюменском тракте в Екатеринбурге. Сильный пожар парализовал движение на трассе в сторону города.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 18.35 (16.35 мск). По данным МЧС России по региону, возгорание произошло в результате аварии с участием трех грузовых автомобилей.

«Одна из фур перевозила опасный груз - алюминиевую пудру. Существует угроза взрыва», - сообщили в ведомстве порталу E1.

Помимо этого, на месте пожара произошел разлив топлива. По состоянию на 17.01 мск площадь пожара составляла 50 кв.м. В тушении задействовали 8 единиц техники и 23 человека личного состава. О пострадавших информации нет.