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В МИД РФ заявили о готовности к шагам на пути к прекращению «санкционной войны» с Западом

Анна Назайкина
17:06 03.05.2021
Введенные против России меры негативно влияют на российские отношения с западными странами, заявила Мария Захарова.
В МИД РФ заявили о готовности к шагам на пути к прекращению «санкционной войны» с Западом
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Россия неоднократно давала понять, что не она начала «санкционную войну» с Западом, в то же время Москва готова в любой момент сделать шаги в сторону завершения бессмысленного противостояния. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Не раз давали понять, что не мы начали эту "санкционную войну", но мы готовы в любой момент пройти часть своего пути, чтобы закончить это бессмысленное противостояние, в результате которого не будет и не может быть победителей», - сказала она RT.

Как отметила Захарова, введенные против РФ меры негативно влияют на российские отношения с западными странами, а также подрывают взаимное доверие.

«С учетом очевидного факта, что санкции в отношении России – обоюдоострое оружие, наносящее не меньший урон их инициаторам, рассчитываем на здравый смысл и возврат к выстраиванию отношений с нами, исходя из принципов справедливости, равноправия, отказа от "права сильного" и вторжения в суверенные дела других государств», - заявила дипломат.

Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, политика санкций отрицательно воздействует на экономику как России, так и Запада.

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