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Определены победители всеармейского этапа конкурса АрМИ «Отличники войсковой разведки»

Надежда Котормус
Олеся Степакова
07:49 31.05.2021
Конкурс длился две недели и состоял из пяти этапов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда
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Команда курсантов Новосибирского высшего военного командного училища стала победителем Всеармейского конкурса среди подразделений войсковой разведки видов и родов войск ВС РФ «Отличники войсковой разведки-2021», на втором месте расположилась команда Федеральной службы войск национальной гвардии, на третьем – сборная Западного военного округа.

Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки» длился две недели и состоял из пяти этапов: «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс разведчиков-специалистов», «Комплекс препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».

Одним из самых сложных этапов для военнослужащих стал комплекс препятствий «Тропы разведчика». Впервые в ходе третьего этапа Всеармейских соревнований разведчики бежали сухопутную милю - 1,6 километра перед началом преодоления 22 препятствий на специализированной полосе.

В соревнованиях принимали участие 10 команд: Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, команды Северного флота, военнослужащих ВДВ, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также команда Федеральной службы войск национальной гвардии и Новосибирского военного института войск национальной гвардии.

На торжественной церемонии закрытия Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021», которая состоялась на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища, победителям вручили кубок армейских игр. Кроме того, ценные подарки получили капитаны команд и победители в индивидуальных зачетах, таких как «Лучший командир», «Лучший разведчик», «Лучший разведчик-сапер», «Лучший механик-водитель» и других.

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