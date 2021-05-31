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Закон «экватора»: диетолог назвала важное правило для похудения

Иван Линдеманн
07:01 31.05.2021
Уровень активности человеческого организма меняется в зависимости от времени суток.
Закон «экватора»: диетолог назвала важное правило для похудения
© Фото: pixabay.com
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В процессе похудения важно помнить о «правиле экватора», которое поможет более полноценно использовать метаболические особенности человеческого организма. Об одном из главных законов похудения напомнила в беседе с радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.

Врач отметила, что уровень активности человеческого организма меняется в зависимости от времени суток. В первой половине биологического дня все метаболические процессы протекают интенсивнее, чем во второй. Условную линию, которая разделяет эти половины, можно назвать «экватором».

«В первой половине дня мы сами более энергичны, наш организм тоже более энергичен, даже если мы находимся в состоянии покоя, он быстрее сжигает энергию, не давая переходить ей в жировой запас», - рассказал врач.

Учитывая это, можно сделать свое меню более эффективным для похудения. Высокоэнергетические продукты стоит употреблять в первой половине дня, чтобы полученная энергия и калории лучше обрабатывались. Если есть продукты с высоким гликемическим индексом во второй половине дня, то инсулин переработает избыток глюкозы крови в жир.

Избыток энергии не только способствует отложению жира, но и мешает работе соматотропного гормона. Он отвечает за «ремонт» организма, и его неверная работа может ускорить старение человеческого тела.

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