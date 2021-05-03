Выхлопные газы или бытовые аэрозоли: эколог рассказал, какой источник загрязнения воздуха опаснее

Инженер-эколог Иван Калинин в разговоре со «Звездой» прокомментировал исследования британских ученых, которые установили, что аэрозольные продукты, используемые в домашних условиях, выделяют больше вредных летучих органических соединений, чем все автомобили в Великобритании. По словам эксперта, не совсем корректно сравнивать данные источники загрязнения.

«По химическому составу опаснее, безусловно, выхлопные газы автомобилей, так как содержат и тяжелые металлы, и органические, и неорганические загрязнители. Аэрозоли бытовые состоят в основном из углеводородных пропеллентов, диметилового эфира, также и разных ароматизаторов, отдушек», - объяснил он.

Кроме того, отличие данных двух источников состоит в месте распространения. Как заявил Калинин, выхлопные газы - это в основном атмосферный воздух, где происходит рассеивание. Аэрозоль же распыляется в помещении, где, например, может быть плохо работающая вентиляционная система.