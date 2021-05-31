В Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России
В совещании примут участие руководящий состав ВС РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций.
© Фото: Минобороны России
Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание Коллегии МО РФ под руководством Министра обороны Сергея Шойгу. Участники совещания обсудят вопросы, касающиеся подготовки к Главному военно-морскому параду.
Помимо этого, на заседании Коллегии будет обсуждаться вопрос о ходе выполнения планов деятельности ЗВО в рамках реализации майских указов президента Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи. Также будет подведены итоги отопительного периода.
В заседании Коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав ВС РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций.