Армия В Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России Олеся Степакова В совещании примут участие руководящий состав ВС РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание Коллегии МО РФ под руководством Министра обороны Сергея Шойгу. Участники совещания обсудят вопросы, касающиеся подготовки к Главному военно-морскому параду. Помимо этого, на заседании Коллегии будет обсуждаться вопрос о ходе выполнения планов деятельности ЗВО в рамках реализации майских указов президента Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи. Также будет подведены итоги отопительного периода. В заседании Коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав ВС РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика