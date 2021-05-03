Пользователям рассказали, с помощью какой функции можно ускорить работу смартфона

Пользователям рассказали, как ускорить работу смартфона. Эксперты отметили, что сделать это можно с помощью ограничения числа фоновых процессов.

Как пишет сайт Hi-tech Mail.ru, для этого нужно зайти в раздел «Настройки». Там выбрать «Сведения о телефоне - Сведения о ПО». После следует несколько раз нажать на кнопку «Номер сборки». В результате должно появиться сообщение «Параметры разработчика». В этом меню нужно выбрать «Приложения - Лимит фоновых процессов».

Эксперты отмечают, что для слабых устройств следует установить лимит в один или два процесса, для более сильных - в четыре процесса. При этом, как советуют специалисты, использовать данную функцию нужно только в случае крайней необходимости.