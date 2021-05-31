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Опасный аттракцион: что известно о трагедии с детским батутом в Барнауле

Игорь Балдин
05:04 31.05.2021
Сейчас пострадавшие дети находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: incident22, ВКонтакте
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В Барнауле в самый разгар выходного дня, когда больше всего детей, улетел батут. На нем прыгали девочки - обеим по четыре года. Их подняло вверх на несколько метров, а затем выбросило на трамвайные пути. Обе в больнице: одна - в тяжелом, другая - в крайне тяжелом состоянии. Момент взрыва у барнаульского торгового центра запечатлели камеры наружного наблюдения. Уличный батут лопнул, его подбросило вверх.

От взрыва батут подбросило так, что несколько взрослых не могли его удержать. Они с силой тянули его вниз, чтобы вытащить оттуда своих детей. Прохожие поспешили на помощь.

«Я вот видел детей только двоих забирали. Одну девочку подняли - за забор она упала, а вторую подобрали прямо между рельсов», - рассказал один из очевидцев Евгений Махров.

Имя владельца батута пока не разглашают. Известно, что это индивидуальный предприниматель. С торговым центром он заключил договор на аренду. За безопасностью этих аттракционов должно было следить местное управление Ростехнадзора. Так что вопросы у следователей есть и к его сотрудникам.

«Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Допрашиваются свидетели произошедшего, сотрудники торгового центра», - отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Подобные происшествия происходят каждый год. Каждый год подобные уличные аттракционы калечат детей. Курган, Астрахань, Улан-Удэ. Руководство Алтайского Края проведет масштабную проверку всех уличных аттракционов. Сейчас там всерьез задумались о том, как защитить детей от предпринимателей, что экономят на безопасности, не задумываясь о последствиях.

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