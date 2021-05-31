Высота, ветер и ювелирная точность: как прошел кубок ВС РФ по парашютному спорту

Представители ЦСКА завоевали все четыре золотые медали кубка Вооруженных Сил России по парашютному спорту. Соревнования завершились в Пскове. Участники продемонстрировали ювелирную точность в прыжках с высоты тысяча метров на мишень диаметром всего 20 миллиметров.

Свои коррективы в соревнования внесла погода. Порывистый ветер несколько раз останавливал турнир и спортсменам приходилось перепрыгивать попытки.

Попадание или отклонение от мишени фиксировались автоматически. В результате девяти туров вторыми оказались десантники, а замкнули тройку лидеров парашютисты Западного военного округа.

Кубок Вооруженных сил России проводится в память о командующем ВДВ, герое Советского Союза Василии Маргелове.