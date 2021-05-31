Небо под контролем: армия Сирии впервые показала журналистам тренировку подразделений ПВО

Никто не хотел войны, но она все-таки началась. Правда, учебная и по сигналу командира. Военнослужащие ПВО Сирийской Арабской Республики решили показать, как отражают атаки условного противника. А российским журналистам впервые предоставили возможность присутствовать на учениях этого подразделения.

По легенде маневров, «враг» наступал со всех сторон: из полей - на позицию ракетных установок, и с воздуха. У присутствующих на учениях журналистов было полное ощущение, что они находятся на поле боя.

Нападение было успешно отражено. Бой ПВО - скоротечный, всего несколько секунд. За это время военным нужно было добежать до пункта управления, сесть за пульт, разобраться, что к чему и пустить ракету. И тут главное безупречно знать свою технику, а какая она - неважно. «Старый друг лучше новых двух» - это утверждение в полной мере относится к установкам С-75, модернизированные версии которой до сих пор стоят на вооружении. И не только в Сирии, но в десятках других стран по всему миру.

Ракета С-75, год принятия на вооружение - 1957. Послужной список у нее колоссальный. Дебют состоялся в 1959 году, возле Пекина. Тогда тайваньский высотный разведчик стал первым летчиком в мире, по которому применили зенитную ракету. В 1960 С-75 прекратили полет Гэри Пауэрса. А в 1967 с советским оружием познакомился американский пилот и будущий сенатор Джон Маккейн - во Вьетнаме. Последние боевые применения - во время сирийской войны, в прошлом году.

«Мы были на дежурстве и увидели на экране сразу несколько меток летательных аппаратов. Быстро поняли, что один идет прямо на нас. Когда он вошел в зону эффективной стрельбы, мы тут же пустили ракету. От момента пуска до поражения прошло не больше 30 секунд. Это был вражеский беспилотник, мы сбили его», - рассказал старший лейтенант ВС САР Мухаммад Шахшир.

Снимать С-75 с вооружения в САР даже не собираются, хотя у сирийцев есть относительно современные «Буки» и «Панцири». Ракета, в основу которой положены идеи еще Сергея Королева, продолжает нести службу.

«Это зависит от постоянной подготовки, ремонта и восстановления, ну и постоянных тренировок наших солдат и офицеров. Мы тщательно соблюдаем все регламенты по эксплуатации этих систем, поэтому проблем не возникает», - объяснил генерал бригады Вооруженных сил Сирии Мухаммад.

Генерал Мухаммад познакомился с С-75 в военном училище, когда был младшим офицером. Говорит, что был в восторге от простоты управления и эффективности советской ракеты. Со временем ее слава не померкла. А своих солдат генерал научил управляться с оборудованием по секундомеру.

Сейчас в Сирии почти не воюют, но ракеты по-прежнему на боевом дежурстве. Соседние страны иногда делают попытки пощупать противовоздушную оборону республики. Сколько С -75 будет грозить врагам САР - никто не знает. Говорят, что ресурс для модернизации у нее еще приличный.