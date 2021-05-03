В стране и мире Умер народный артист России Ефим Каменецкий Иван Линдеманн В кино он сыграл более 30 ролей: «Строгая мужская жизнь», «Проводы белых ночей», «Антигона», «Объяснение в любви», «Петр Первый. Завещание». © Фото: kino-teatr.ru Читайте нас на: В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни скончался народный артист России Ефим Каменецкий. Об этом сообщил художественный руководитель Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков. «До последнего времени он продолжал выходить на сцену. Последним спектаклем в его репертуаре была комедия Михаила Жванецкого "В осколках собственного счастья"», - сказал он ТАСС. О причинах смерти актера не сообщается. Каменецкий начал свой профессиональный путь в 1958 году в Пензенском областном драматическом театре имени Анатолия Луначарского. В кино он сыграл более 30 ролей: «Строгая мужская жизнь», «Проводы белых ночей», «Антигона», «Объяснение в любви», «Петр Первый. Завещание». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика