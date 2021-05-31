В Роспотребнадзоре рассказали, как COVID-19 протекает у курильщиков

COVID-19 у курящих людей чаще протекает в тяжелой форме, поскольку их легкие уже повреждены. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

«Во Всемирный День без табака Роспотребнадзор напоминает, что согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», - предупреждают специалисты ведомства.

В сообщении также сказано, что табакокурение повышает риск заражения коронавирусной инфекцией через рот.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что курение является причиной развития множества опасных болезней (включая онкологию, инсульт, ишемическую болезнь сердца) и преждевременного ухода из жизни.