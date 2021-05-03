Постпреда России вызвали в ЕС в связи с введением санкций против еврочиновников

Европейский союз вызвал постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова в связи с введением санкций против европейских чиновников, ему будет выражен решительный протест. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе.

«Да, российский постпред был вызван, после полудня его примет глава внешнеполитической службы. Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением», — говорится в сообщении.

Как уточняется, решение ЕС по поводу ответных действий России рассмотрят на встрече глав МИД союза.