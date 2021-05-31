Выгоднее доллара: аналитик рассказал об альтернативе американской валюте

В настоящий момент у специалистов есть все основания прогнозировать новый цикл укрепления доллара, но в то же время существуют альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее «американца». Об этом рассказал аналитик известной инвестиционной компании Евгений Миронюк.

«Индекс доллара опускался до минимума за три месяца благодаря тому, что ФРС вновь удается успокоить рынки. Но в долгосрочном плане присутствуют риски, при проявлении кризисных явлений в глобальной экономике проявляется рост спроса на американский доллар как валюты в меньшей степени подверженной волатильности и инфляции», - объяснил он в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, в период глобального экономического спада валютные резервы Китая продолжают расти, как и экономика этой страны. На данном фоне, утверждает Миронюк, нельзя исключать значительное укрепление юаня, также возможен рост зависимости от него иных азиатских валют.

Кроме того, финансовый аналитик отметил, что японская иена стабильна к доллару и у монетарных властей страны достаточно инструментов для ее регулирования.

«Иена - традиционная "тихая гавань", валюта выглядит стабильно в периоды волатильности на рынке и при восстановлении экономик», - заключил специалист.

Ранее другой финансовый аналитик - Андрей Маслов - назвал условия для укрепления рубля. По его мнению, это может произойти, если пандемия коронавируса будет окончательно побеждена.