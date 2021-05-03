На Эльбрусе обнаружены тела двух пропавших альпинистов

Спасатели нашли на Эльбрусе тела двух альпинистов – девушки и ее гида. Они пропали более недели назад. Как сообщалось ранее, активная поисковая операция началась еще 23 апреля.

«На северном склоне Эльбруса обнаружены тела», – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС в Instagram.

Напомним, что после восхождения на Эльбрус с северного склона группа, состоящая из гида и альпинистки, должна была 21 апреля выйти на поляну Азау.

Последний раз альпинисты выходили на связь 17 апреля. Девушка сообщила своему отцу, что они находятся в 200 метрах от вершины, но вынуждены «зарыться в снег уже на вторую ночевку» из-за плохой погоды.

По данным МЧС, операцию по эвакуации тел погибших планируется провести 3 мая.