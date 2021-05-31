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Лучшие зенитчики: в ЮВО подвели итоги Всеармейского конкурса «Чистое небо»

Ян Брацкий
02:33 31.05.2021
За время проведения соревнований военнослужащие израсходовали более пяти тысяч боеприпасов, в том числе около 100 зенитных управляемых ракет и свыше 30 скоростных имитаторов воздушных целей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На базе Учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск состоялось торжественное закрытие Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны войсковой ПВО имени генерал-полковника Духова.

По итогам конкурса стрелки-зенитчики Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза Василевского стали победителями в общекомандном зачете. Второе место завоевала команда Центрального военного округа, третье место у зенитчиков Западного военного округа.

«Армейский спорт и высокие профессиональные достижения - гарант мира и спокойствия в нашей стране. Желаю вам доброго здоровья, оптимизма, мужества и новых побед на благо войсковой противовоздушной обороны», – сказал начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

На полигоне Ейский в Краснодарском крае в течение недели соревновались военнослужащие отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла».

В ходе соревнований зенитчики выполнили боевые стрельбы из 7,62-мм пулемета ПКТ и ПЗРК «Игла» на бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82А с места и в движении по мишеням, имитирующим ударный вертолет, беспилотный летательный аппарат, а также скоростные воздушные цели, летящие как навстречу, так и вдогон.

Также военнослужащие соревновались в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности морского побережья с преодолением различных препятствий: брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и других в условиях применения условным противником химического оружия. Протяженность маршрута на специально подготовленной трассе для водителей боевых машин составила 14,2 километра.

Всего в соревнованиях приняли участие более 100 военнослужащих в составе семи команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза Василевского. Лучшие стрелки-зенитчики, занявшие призовые места, войдут в сборную Вооруженных Сил Российской Федерации и примут участие в международном этапе конкурса «Чистое небо» в августе на полигоне Корла в Китайской Народной Республике.

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