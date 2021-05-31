Большое разочарование на свалке войны: как военные США покидают территорию Афганистана

О том, как американцы ведут свои международные дела, красочно повествует Афганистан. Пентагон и союзники по НАТО покидают эту страну с опережением графика.

Американцы говорят много красивых слов про повзрослевшую демократию и помощь. Генсек Йенс Столтенберг накануне пообещал тренировки для сил безопасности. Однако сейчас достаточно заглянуть в новости из Афганистана, чтобы трезво оценить ситуацию: «Не менее 10 человек погибли при минометном обстреле», «Взорван автобус со студентами».

Американцы спешно уходят из Афганистана, хотя это больше похоже на бегство. Звездно-полосатый флаг уже не развевается гордо над военной базой в Баграме. Да и сама бывшая часть скорее похожа на свалку истории, на которой вперемешку с грудой искореженного металла разбросаны уже никому не нужные медали НАТО.

Армия США вместо обещанного официальному Кабулу вооружения оставляет лишь тонны лома. Якобы опасаясь, что техника достанется боевикам запрещенного в России Талибана*. Это вовсе не та помощь, на которую рассчитывали афганцы. НАТО использовало их 20 лет, а теперь, получается, бросает на произвол.

Вместе с распиленной техникой на свалке войны оказались и люди. Те, кто долгие годы помогал военным НАТО, остались без виз и надежды на убежище. И таких 18 тысяч человек.

В Пентагоне заявили, что эвакуация добровольных помощников вряд ли состоится. Афганские специалисты просят помощи не только у США. Пикеты и у посольства Франции. И чем меньше солдат НАТО остается в стране, тем активнее становятся талибы. Боевые действия уже разгорелись в 12 провинциях страны. Последний теракт у Кабульской школы унес жизни 50 человек.

Эта 20-летняя война стала самым большим разочарованием не только для афганцев. Тодд Маккинли, бывший десантник армии США и сотрудник военного агентства связи Белого дома, говорит, что месть за теракт в Нью-Йорке, затянулась. Ведь сама война стала старше многих солдат, участвующих в ней.

На встрече с ветеранами Джо Байден напомнил, что эта война унесла жизни 7000 американских военных. И, если сейчас США не уйдут из Афганистана, то они останутся там еще надолго. Но в ЦРУ считают подобное решение преждевременным.

По мнению Вашингтона, скорейший вывод иностранных войск вернет талибов за стол переговоров. Ведь официальный Кабул и НАТО за 20 лет смогли взять под контроль лишь треть Афганистана. И в Штатах не скрывают, что столкнулись с проблемой, которую сами и породили.

Очевидно, что о своих давних связях с боевиками американские политики говорить не стесняются. Да и не без участия последних у талибов появилось посольство в Катаре. Официальный Кабул такие контакты явно раздражают. Как и утилизация военной техники, без которой сдержать натиск террористов будет намного сложнее.

«Талибан»* - террористическое движение, запрещенное на территории России

