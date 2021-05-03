Опубликовано видео нападения овчарки на детей в Первоуральске

Огромная овчарка напала на группу подростков в Первоуральске. Инцидент попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения. Школьников спасло то, что агрессивный пес был в наморднике.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как женщина выводит собаку на прогулку, держа ее за поводок. В какой-то момент собака вырывается, а ее хозяйка падает на пороге и долго не может прийти в себя. По предварительной информации, при падении она повредила ногу, сообщает портал Gorodskievesti.

Все это время пес бегал по двору и кидался на прохожих. Очевидцы говорят, что это далеко не первый случай, когда своенравный пес гуляет сам по себе. По данному факту проводится проверка. О пострадавших ничего не сообщается.