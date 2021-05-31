Су-27 сопроводил американский бомбардировщик В-52Н над Балтийским морем

Истребитель Су-27 был поднят для сопровождения бомбардировщика В-52Н ВВС США над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным центра, над нейтральными водами Балтийского моря средствами воздушного контроля была обнаружена цель, приближающаяся к российской границе. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Уточняется, что летчик опознал цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Су-27 сопроводил военный самолет над акваторией, а после его разворота от границы вернулся на аэродром базирования.