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Су-27 сопроводил американский бомбардировщик В-52Н над Балтийским морем

Анна Касаткина
21:09 31.05.2021
После разворота военного самолета от границы РФ истребитель вернулся на аэродром базирования.
Су-27 сопроводил американский бомбардировщик В-52Н над Балтийским морем
© Фото: Минобороны России
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Истребитель Су-27 был поднят для сопровождения бомбардировщика В-52Н ВВС США над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным центра, над нейтральными водами Балтийского моря средствами воздушного контроля была обнаружена цель, приближающаяся к российской границе. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Уточняется, что летчик опознал цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Су-27 сопроводил военный самолет над акваторией, а после его разворота от границы вернулся на аэродром базирования.

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