Россия - Швеция на ЧМ по хоккею-2021: прямая трансляция Первого канала

В понедельник, 31 мая, сборная России выступит против команды Швеции в рамках группового турнира чемпионата мира по хоккею в Латвии. Игра начнется в 20.15 по московскому времени, прямую трансляцию ведет Первый канал.

В оставшихся двух матчах группового турнира российской сборной нужно набрать минимум один балл, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Сейчас команда России делит первую строчку в группе А со сборными Швейцарии и Словакии, у всех в активе по 12 баллов. Россияне выйдут на первое место единолично, если одержат победу над шведами, которые пока набрали 9 очков.

Чемпионат по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Плей-офф турнира стартует 3 июня.