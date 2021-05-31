Грядка или подоконник: диетолог объяснил пользу выращивания зелени дома

Зелень полезна для организма человека вне зависимости от того, выращивается ли она дома на подоконнике или на грядке в саду. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Выращивание зелени в квартире позволяет людям получать свежую зелень в любое время года, отметил собеседник.

«Зелень в питании делает очень много полезного, начать с того, что зелень - это очень хороший, полноценный источник витамина B9, фолиевой кислоты. Фолиевая кислота нам необходима, чтобы поддерживать все процессы регенерации клеток крови, клеток иммунитета», - сказал Гинзбург.

Помимо этого, заметил он, в зелени много флавоноидов, которые также положительно влияют на здоровье. Кроме того, отдельные виды зелени обладают собственными полезными свойствами - например, петрушка богата апигенином, защищающим организм от возрастных изменений.

Ранее диетолог рассказала о замедляющем старение витамине, который в больших количествах присутствует в зеленых продуктах.