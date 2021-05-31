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«Настрой на любой результат»: психолог рассказала, как подготовиться к сдаче ЕГЭ

Виктория Ивашечкина
19:34 31.05.2021
По словам специалиста, весь объем информации по возможности необходимо визуализировать для более легкого запоминания.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: bruce mars, Unsplash
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Психолог Алиса Метелина рассказала «Звезде», как правильно подготовиться к сдаче ЕГЭ. По словам специалиста, существует несколько основных правил, которые помогут успешно пройти испытание.

«Чтобы настроиться на экзамен, надо запомнить несколько правил. Во-первых, высыпаться. Когда мы получаем новую информацию, а она необходима при подготовке к экзаменам, то спать в данном случае нужно для ее лучшего усвоения. Ночью информация откладывается в голове. И позже мы можем с ней что-то делать, доставать ее из памяти. Если человек не высыпается, то он в итоге ничего не сможет сделать с информацией и связать двух слов на самом экзамене», - отметила Метелина.

Кроме того, когда человек готовится к экзаменам, нужно настраивать себя на любой результат, как считает психолог.

«То есть необходимо четко понимать то, как себя вести при разных вариантах сдачи ЕГЭ. Если вы все сдаете, то это здорово. Если сдаете на меньшие баллы, то необходимо заранее подумать над подачей документов в ВУЗ, где маленький проходной балл. Или, если вы не сдаете ЕГЭ по тем или иным причинам, то также необходимо заранее просчитать возможные варианты», - объяснила психолог.

Третье правило, по словам Метелиной, заключается в том, чтобы держать в голове то, кем в итоге человек хочет стать, каким видом деятельности заниматься.

«Необходимо представлять, рисовать себе картинки и мечтать. Эти фантазии здорово мотивируют. Внутренний стимул заниматься чем-то будет в данном случае намного больше», - отметила специалист.

Также, как подчеркнула психолог, если человеку нужно запомнить большой объем информации, то ее необходимо визуализировать. При этом не нужно просто заучивать слова или даты, это тяжелый труд. По словам Метелиной, на запоминание образов и картинок уйдет гораздо меньше времени.

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