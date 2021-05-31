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Формула спасения: как вакцинация стала лучшим способом защиты от заражения COVID-19

Роман Закурдаев
18:40 31.05.2021
В России и мире фиксируют новый всплеск заболеваемости коронавирусом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в мире породил новую волну размышлений об этимологии заболевания. США и Китай обмениваются довольно прозрачными намеками - Вашингтон, например, требует пояснить смерти эпидемиологов в Ухане и супруги одного из вирусологов еще осенью 2019 года. А Пекин в ответ предлагает лучше сосредоточиться на лаборатории биомедицинский исследований Форт-Детрик в Мэриленде и рассказать «всю правду» о вспышках респираторных заболеваний в Северной Вирджинии в июле того же года.

Между тем британские ученые заявили, что нашли доказательство неестественного происхождения инфекции. В шипе короновируса они якобы обнаружили ряд из четырех положительно-заряженных аминокислот, чего в природе, как утверждается, не встречается - они должны были бы оттолкнуться. Этот механизм помогает вирусу крепче цепляться за отрицательно-заряженные частицы человеческих клеток. Какой-либо официальной реакции на эти находки пока не последовало.

Тревожные рекорды по зараженным тем временем обновляются и в мире, и в России. Накануне число заболевших выросло почти на 10 тысяч человек. В Москве в прошлом году 30 мая было 2300 инфицированных, в этом - 3700. Это очень убедительный знак, чтобы пойти и сделать прививку. Приблизить коллективный иммунитет, а значит и полноценную жизнь.

В очередной раз за год съемочная группа «Звезды» оказывается во временном госпитале «Ленэкспо». Но в отличие от прошлых визитов, ситуация здесь более стабильная. Госпиталь заполнен на 10 процентов и есть свободные койки. О третьей волне коронавируса в Петербурге пока не заявляют, но все же в городе фиксируют рост заболеваемости.

«Прошло достаточное количество времени с пандемии и это как-то обходило, но так получилось... Я буду вакцинироваться, я, к сожалению, не успел. У меня были такие мысли», - говорит один из пациентов госпиталя Владимир Соколовский.

Чем дольше длится пандемия, тем меньше так называемых ковид-диссидентов, отмечают врачи.

«Сейчас люди более осознано госпитализируются. Понимают все риски», - отмечает заведующая инфекционным отделением госпиталя «Ленэкспо» Дарья Гришина.

Реанимация ковидного отделения республиканской больницы в Улан-Удэ разделила их жизни на до и после. Школьный учитель Лариса Коваленко признается, что в самые тяжелые минуты словно вся жизнь пред глазами пролетела.

«У меня не было никакой вакцинации. Когда попала в реанимацию, я поняла, что допустила великую ошибку, что не вакцинировалась», - делится она.

Другие жалеют, что не соблюдали элементарные меры безопасности.

«Надо обязательно носить маски... в магазин, в поликлинику. Надо обязательно носить, иначе никакого спасения не будет», - говорит другая пациентка Лидия Суворова.

Добровольная бесплатная вакцинация от коронавируса охватила уже более 20 миллионов человек по всей стране. В Вооруженных силах России во всех военных округах десятки тысяч человек сделали прививку уже вторым компонентом «Спутника V».

В Крыму пройти вакцинацию предлагают не только жителям, но и многочисленным туристам. Мобильный прививочный пункт развернули прямо в центре Ялты. Меньше чем за сутки эту палатку посетили более 100 человек.

«К сожалению, никуда мы не можем выехать без вакцины. В любом случае, надо делать справку. Проще привиться. Неизвестно сколько штампов этого вируса, и сколько продлиться эта пандемия. Проще один раз привиться и жить спокойно», - отмечает житель Ялты Сергей.

В Бурятии с начала мая суточная заболеваемость выросла в четыре раза. Местные власти вновь прибегают к ограничительным мерам и проводят массовые рейды для выявления нарушителей масочного режима в общественном транспорте. А врачи надеются на сознательность людей и между изнурительными сменами в «красной зоне» неустанно устраивают флешмобы, с целью донести до людей мысль о необходимости вакцинации.

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