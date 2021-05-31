К экзотическим берегам: корабли Балтфлота совершат семь дальних походов до конца года

Корабли Балтфлота совершат семь (а, возможно, даже больше) дальних походов в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Морякам-балтийцам предстоит посетить порты в Сирии (Тартус), Кипра (Лимассол), Судана (Порт-Судан) и Омана (Маскат).

Кроме того, Балтфлот ждут 35 самых разных учений, самым масштабным из которых станут российско-белорусские маневры «Запад-2021», в которых примут участие силы Балтийского флота.

Продолжается и поступление новой техники - до конца текущего года Балтфлот должен получить два истребителя Су-30СМ, малые ракетные корабли «Козельск» и «Град», а также новые подлодки проекта 677 «Лада».