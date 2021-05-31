Самолет из Сочи совершил аварийную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет А-321, совершавший полет из Сочи в Москву, произвел успешную аварийную посадку в Шереметьево. Об этом «Звезде» заявили в пресс-службе аэропорта.

«Посадка прошла благополучно», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения, что воздушное судно начало совершать аварийную посадку из-за запаха горелой проводки на борту. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.