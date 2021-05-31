СМИ: В Москве задержали спортсмена Сафиуллина по подозрению в сбыте наркотиков

СМИ сообщают, что в Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержали известного чемпиона по легкой атлетика Ильгизар Сафиуллин.

Уверждается, что мужчина был задержан за распространение наркотических веществ на одной из столичных улиц сотрудниками полиции. В квартире подозреваемого нашли полкилограмма мефедрона, сообщает Telegram-канал 112.

Также утверждается, что следствие возбудило уголовное дело. Сам Сафиуллин задержан в порядке 91 статьи УПК. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Напомним, Ильгизар Сафиуллин является чемпионом по легкой атлетике на дистанции 3000 метров среди юниоров (2010) и чемпионом Европы по кроссу среди молодежи (2014).