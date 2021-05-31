Комитет СФ по международным делам поддержал денонсацию Договора по открытому небу

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ ранее единогласно приняла Госдума.

На прошлой неделе Вашингтон окончательно подтвердил, что не намерен возвращаться в соглашение, которое позволяло странам-участникам открыто собирать информацию военного характера. В российском МИД это назвали политической ошибкой. Совет Федерации рассмотрит денонсацию Договора на заседании в среду.

Договор по открытому небу - международный документ, устанавливающий режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

Был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран - членов ОБСЕ. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.