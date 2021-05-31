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Сложнейшие препятствия в костюмах химзащиты: кадры проведения Всеармейского конкурса АрМИ «Безопасная среда»

Роман Захаров
05:30 31.05.2021
Российские курсанты выиграли Всеармейский конкурс АрМИ «Безопасная среда» с мировым рекордом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Всеармейский конкурс Армейских международных игр «Безопасная среда» среди лучших экипажей радиационной, химической разведки завершился на полигоне Песочное (Ярославская область).

В ходе самого зрелищного этапа соревнований «Эстафеты» военнослужащие каждой команды в составе двух экипажей разведывательных химических машин РХМ-4 в противогазах и защитных костюмах на максимальных скоростях преодолели десятки сложнейших препятствий на многокилометровом маршруте, протяженность которого составила 11 тысяч метров. Кроме того, конкурсанты выполнили задачи по обнаружению радиоактивных источников условного заражения, отбору проб и специальной обработке бронетехники.

Конкурс «Безопасная среда» состоит из трех этапов – «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка», «Эстафета», в ходе которых каждый член экипажа выполнит 26 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолели препятствия конкурсной трассы, приняли участие в практической стрельбе, осуществили поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку, специальную обработку.

Впервые на этапе «Индивидуальная гонка» курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко установили мировой рекорд и преодолели трассу полигона быстрее, чем это делали в предыдущие годы военнослужащие Восточной, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, Северной и Юго-Восточной Африки, а также стран СНГ.

В разные годы в конкурсе принимали участие военные из Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджи и Республики Мозамбик, Исламской Республики Иран, Арабской Республики Египет.

Теперь курсантам Военной академии РХБЗ в августе 2021 года предстоит представить Вооруженные Силы Российской Федерации на Международном этапе АрМИ в Китае.

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