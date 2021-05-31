Более 400 бойцов подразделений инженерных войск приняли участие в сборах в Тюменской области

Более 400 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной инженерной техники приняли участие в сборе подразделений штурма и разграждения инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Сбор проводится на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова.

В ходе сбора военнослужащие совершенствуют практические навыки, необходимые при выполнении задач подразделениями штурма и разграждения. С бойцами проводятся занятия, как по основным дисциплинам тактико-специальной подготовки, так и по специальным предметам, обусловленным спецификой применения подразделений штурма и разграждения.

К ним относятся занятия по устройству и преодолению инженерных заграждений, в том числе в условиях городской застройки, взрывное дело, тактика и применение специальной инженерной техники, используемой при подходе и непосредственно при штурме укрепленных объектов, тактическая стрельба, преодоление специальной штурмовой полосы.

Особое внимание уделяется выполнению задач по овладению укрепленным районом и объектом штурма на специально оборудованном для этого инженерно-штурмовом комплексе. Традиционно, по окончании сборов, с инженерно-штурмовыми подразделениями будет проведен конкурс «Инженерный натиск». Третьего июня, после финального этапа конкурса будут определены лучшие подразделения штурма и разграждения в Вооруженных Силах.