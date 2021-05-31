В стране и мире В Кремле не стали комментировать отказ Путина купаться в море с Лукашенко Олеся Степакова Ранее стало известно, что президент России предложил главе Белоруссии искупаться в море в ходе визита в Сочи. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «личным пространством» вопрос об отказе Владимира Путина купаться в море с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее стало известно, что президент России предложил главе Белоруссии искупаться в море в ходе визита в Сочи, Лукашенко согласился. «Не безопасность, не здоровье - это, я не знаю и не могу вам это (объяснить), это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этой счет информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться», ­- уточнил официальный представитель Кремля. По словам пресс-секретаря президента России, совместные планы лидеров были реализованы. «На следующий день, в субботу два президента уже в неформальной обстановке продолжили свое общение и вместе морскую прогулку совершили», - рассказал Песков. Двадцать девятого мая в Сочи состоялась неформальная встреча президента России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Диалог длился 5 часов 15 минут. После переговоров стало известно, что главы государств совершили морскую прогулку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика