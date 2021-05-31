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Минобороны привлечет 3 миллиарда рублей внебюджетных средств на модернизацию отопления

Тимур Шерзад
13:04 31.05.2021
Со слов министра, прошедшая зима оказалась холодной и затяжной - больше всего это отразилось на востоке страны. Остров Русский, например, страдал от ледяных осадков, Камчатка, Сахалин и Приморье встретились с тайфунами. Здания от ветра теряли кровлю, шквалистый ветер создавал перебои в электроснабжении. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сергей Шойгу заявил, что для модернизации систем отопления Минобороны России в девяти регионах страны планируется привлечь более трех миллиардов рублей внебюджетных денег. Он сделал это сегодня на заседании Коллегии МО.

Со слов министра, прошедшая зима оказалась холодной и затяжной - больше всего это отразилось на востоке страны. Остров Русский, например, страдал от ледяных осадков, Камчатка, Сахалин и Приморье встретились с тайфунами. Здания от ветра теряли кровлю, шквалистый ветер создавал перебои в электроснабжении. 

Шойгу подчеркнул - несмотря на все сложности, с ситуацией удалось справиться. В том числе, из-за успешного применения механизма государственно-частного партнерства. 

«Впервые на федеральном уровне реализуются концессионные соглашения по модернизации 13 котельных и 126 километров сетей в Самарской области. Объем инвестиций превышает 255 млн рублей. Рассматриваются предложения о заключении соглашений ещё с девятью субъектами на обновление 250 объектов теплоснабжения и 982 км сетей. Планируется привлечь внебюджетные средства в размере более 3 млрд рублей», - сообщил министр.

Шойгу упомянул и перевод котельных с жидкого топлива на природный газ - это позволяет сильно экономить на отоплении. Прогнозируемая экономия в год достигнет сотни миллионов рублей. 

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