Подтопленные дороги и расширение дамбы: как складывается ситуация с паводками в Туве и Хакасии

Три района в Туве оказались отрезаны из-за сильнейшего паводка. Основной проблемой в республике стали подтопленные дороги. В Кызыле эвакуированы более 500 человек. Накануне в городе был объявлен режим ЧС. Затоплены десятки домов и более 100 приусадебных участков.

В Хакасии, где также сложная паводковая ситуация, спасателям помогают военнослужащие. В кратчайшие сроки они расширили дамбу, которая защищает город Абаза в два раза. Чтобы не допустить дальнейшего разлива реки Абакан, необходимо было привезти и засыпать более восьми тысяч кубометров грунта.

В ликвидации последствий паводка в Хакасии задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц техники. Решение об оказании помощи военные приняли после обращения главы республики.

Ранее режим ЧС объявлен на всей территории Хакасии. В Абакане военные экстренно укрепляют дамбы, чтобы не допустить подтопления города. Подтопленными остаются порядка 200 приусадебных участков, несколько сотен дачных участков и около сотни домов.