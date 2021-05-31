Армия Шойгу: подготовка стратегических учений «Запад-2021» перешла в активную фазу Тимур Шерзад Министр напомнил: учения «Запад-2021» - плановые, они проводятся по решению президентов России и Белоруссии, и носят сугубо оборонительный характер. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сергей Шойгу сообщил о переходе в активную фазу подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021», намеченным на сентябрь совместно с вооруженными силами Белоруссии. «В активную фазу перешла подготовка к совместному стратегическому российско-белорусскому учению "Запад-2021", которое пройдет в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа. Уже проведен ряд командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня», - рассказал министр на заседании Коллегии Минобороны РФ. Шойгу напомнил, что в июне оборонные ведомства обеих стран приступят к выполнению комплекса задач в рамках совместных учений войск специального назначения. «В установленные международными договорами сроки наши партнеры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты», - добавил он. Министр напомнил: учения «Запад-2021» - плановые, они проводятся по решению президентов России и Белоруссии, и носят сугубо оборонительный характер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика