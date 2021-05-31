Шойгу: подготовка стратегических учений «Запад-2021» перешла в активную фазу
Сергей Шойгу сообщил о переходе в активную фазу подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021», намеченным на сентябрь совместно с вооруженными силами Белоруссии.
«В активную фазу перешла подготовка к совместному стратегическому российско-белорусскому учению "Запад-2021", которое пройдет в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа. Уже проведен ряд командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня», - рассказал министр на заседании Коллегии Минобороны РФ.
Шойгу напомнил, что в июне оборонные ведомства обеих стран приступят к выполнению комплекса задач в рамках совместных учений войск специального назначения.
«В установленные международными договорами сроки наши партнеры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты», - добавил он.
Министр напомнил: учения «Запад-2021» - плановые, они проводятся по решению президентов России и Белоруссии, и носят сугубо оборонительный характер.