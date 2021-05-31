Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу: подготовка стратегических учений «Запад-2021» перешла в активную фазу

Тимур Шерзад
12:55 31.05.2021
Министр напомнил: учения «Запад-2021» - плановые, они проводятся по решению президентов России и Белоруссии, и носят сугубо оборонительный характер. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Сергей Шойгу сообщил о переходе в активную фазу подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021», намеченным на сентябрь совместно с вооруженными силами Белоруссии. 

«В активную фазу перешла подготовка к совместному стратегическому российско-белорусскому учению "Запад-2021", которое пройдет в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа. Уже проведен ряд командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня», - рассказал министр на заседании Коллегии Минобороны РФ.

Шойгу напомнил, что в июне оборонные ведомства обеих стран приступят к выполнению комплекса задач в рамках совместных учений войск специального назначения. 

«В установленные международными договорами сроки наши партнеры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты», - добавил он.

Министр напомнил: учения «Запад-2021» - плановые, они проводятся по решению президентов России и Белоруссии, и носят сугубо оборонительный характер. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:41 Армия
Видео
Сергей Шойгу отметил растущую угрозу со стороны НАТО на западном стратегическом направлении
11:37 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры допроса устроившего стрельбу в Екатеринбурге
10:22 В стране и мире
Видео
Врач оценил угрозу возникновения COVID-26 и COVID-32
10:14 В стране и мире
Видео
ФСБ раскрыла деятельность почти 100 подпольных оружейников в России
08:10 В стране и мире
В Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
Популярное
Российских автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке
«Диагноз практически ясен»: Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа
Видео
Мужчина на гидроцикле промчался по улицам Житомира
СК переквалифицировал дело о гибели мужчины, раненного инспектором ДПС
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Видео
«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.