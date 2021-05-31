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Шойгу заявил, что РФ в ответ на действия НАТО сформируют около 20 новых соединений и частей

Андрей Аркадьев
12:49 31.05.2021
На западном стратегическом направлении - страны НАТО во главе с США наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.
Шойгу заявил, что РФ в ответ на действия НАТО сформируют около 20 новых соединений и частей
© Фото: Минобороны России
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Около 20 новых соединений и воинских частей будет сформировано в Западном военном округе до конца текущего года. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня, 31 мая, на заседании коллегии военного ведомства.

Он отметил, что данные шаги Россия вынуждена предпринимать в ответ на действия стран Североатлантического альянса.

«До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», - сказал министр.

Шойгу уточнил, что данные организационные мероприятия синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники. Глава оборонного ведомства отметил, что в в этому году округ получит порядка двух тысяч единиц оружия.

Министр отметил, что боевой состав войск постоянно совершенствуется. По словам Шойгу, интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтфлота выросла на 30%, выполнено свыше 200 упражнений, на которых применялись современные виды вооружений.

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