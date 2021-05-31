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«Здоровый «пофигизм»: психолог рассказала, как подготовить ребенка к ЕГЭ

Олеся Степакова
11:33 31.05.2021
По словам специалиста, самое важное перед сдачей экзаменов - не пугать ребенка, не напоминать о прошлых ошибках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости
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Современные дети очень мнительные, и родителям прежде всего нужно помнить, что все страхи, которые у них есть, транслируются на детей. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова.

«В результате ребенок приходит на экзамен такой накрученный, нервный», - подчеркнула психолог.

Совершенно естественно, что когда ребенок волнуется, то он ищет поддержки у самых близких людей, у родителей. Однако, по словам специалиста, подросток может получить еще больший стресс перед сдачей ЕГЭ, вместо помощи.

«Но если слишком эмоционально эту ситуацию накручивать, то, естественно, только будет хуже. Ребенок разволнуется и на этом фоне не сделает даже половину из того, что он обычно делает, и делает легко. Здоровый "пофигизм" и нацеленность на то, что я совсем справлюсь, приносят тот самый, желаемый результат», - рассказала Панфилова.

Резюмируя, психолог напомнила, что самое важное перед сдачей экзаменов - не пугать ребенка, не напоминать о прошлых ошибках, а также хорошо выспаться и верить в себя.

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