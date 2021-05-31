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Спасти воздушного гиганта: ВТА, МЧС и Минздрав отработали действия при нештатной посадке Ил-76 под Тверью

Андрей Аркадьев
11:22 31.05.2021
Пожарные полили самолет водой, пеной обработали взлетно-посадочную полосу, медики оказали помощь пострадавшему экипажу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На тверском аэродроме Мигалово прошли совместные учения военно-транспортной авиации, МЧС и Минздрава - по действиям при нештатной посадке самолета.

В роли аварийного борта - Ил-76МД. Пожарные полили самолет водой, пеной обработали взлетно-посадочную полосу, медики оказали помощь пострадавшему экипажу. Отработано и десантирование спасательной группы на площадку вблизи аварийно приземлившегося борта.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

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