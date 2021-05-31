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В Китае собираются разрешить семьям иметь третьего ребенка

Анна Назайкина
11:15 31.05.2021
С середины 1970-х годов в КНР проводилась жесткая демографическая политика, направленная на ограничение рождаемости.
В Китае собираются разрешить семьям иметь третьего ребенка
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
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Властями Китайской Народной Республики было принято решение разрешить семьям иметь трех детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам заседания Политбюро ЦК Компартии Китая. Как уточняется, дата вступления данной меры в силу не уточняется.

«Общая численность населения нашей страны огромна, процесс старения населения в последние годы ускорился. Дальнейшая оптимизация политики в области деторождения и реализация политики, согласно которой одна пара может иметь троих детей, помогут улучшить структуру населения страны, активно реализовать стратегию по реагированию на старение населения и сохранить преимущества Китая в области человеческих ресурсов», - говорится в сообщении.

Напомним, что с середины 1970-х годов в Китае проводилась жесткая демографическая политика, направленная на ограничение рождаемости - семьям республики разрешалось иметь лишь одного ребенка. За нарушения данного правила родителям приходилось платить высокие штрафы. Кроме того, это могло привести к таким серьезным санкциям, как увольнение с государственной службы или исключение из рядов КПК.

Впоследствии в КНР позволили иметь второго ребенка семьям, в которых оба родителя являются единственными детьми, а также парам, живущим в сельской местности, если первым ребенком у них стала девочка. В 2013 году власти республики приняли решение разрешить иметь двух детей семьям, где хотя бы один из супругов является единственным ребенком. С января 2016 года в Китае стал действовать закон, по которому всем китайским разрешается иметь два ребенка.

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