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Военнослужащие России и Белоруссии начали подготовку к масштабным совместным учениям

Роман Захаров
01:11 31.05.2021
Запланированные на предстоящий сентябрь совместные стратегические учения «Запад-2021» станут главным мероприятием подготовки органов военного управления, войск (сил) в текущем учебном году.
Военнослужащие России и Белоруссии начали подготовку к масштабным совместным учениям
© Фото: Минобороны РФ
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Российские и белорусские военнослужащие начали подготовку к проведению в начале осени текущего года совместных масштабных учений. Об этом рассказал начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев, отметив, что в маневрах также будут задействованы и военнослужащие из других стран.

По словам военачальника, запланированные на предстоящий сентябрь совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» станут главным мероприятием подготовки органов военного управления, войск (сил) в текущем учебном году. Во время маневров будут отработаны совместные действия по выполнению учебно-боевых задач армиями двух стран.

«Кроме того, для участия в учении приглашены иностранные государства в составе коалиционной группировки войск (сил), особенностью совместных действий которой станет достижение тактической совместимости органов управления и войск для отражения нападения условного противника и нанесение ему поражения, не позволяющего вести дальнейшие боевые действия», - объяснил Бувальцев.

При этом генерал-полковник уточнил, что в рамках предстоящих маневров будут продемонстрированы боевые возможности современных образцов вооружения и военной техники. Также, по его словам, уже была проведена рекогносцировка районов проведения совместных стратегических учений, организована подготовка соответствующих полигонов к размещению войск (сил) и выполнению учебно-боевых задач. Кроме того, была начата подготовка войск (сил) по их передислокации в районы проведения учений.

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