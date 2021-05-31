Связисты ЮВО добились непрерывного соединения на масштабных учениях
В маневрах приняли участие более полутора тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Южном военном округе прошли масштабные учения специалистов войск связи. Более полутора тысяч военнослужащих скрытно вывели технику на позиции и развернули оборудование.
Военнослужащие обеспечили непрерывную связь между пунктами управления соединений, а также с российскими военными базами в Абхазии, Южной Осетии и Армении.
Ранее в в Ульяновской области завершилась эстафета в рамках конкурса военных связистов «Уверенный прием».