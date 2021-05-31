Связисты ЮВО добились непрерывного соединения на масштабных учениях

В Южном военном округе прошли масштабные учения специалистов войск связи. Более полутора тысяч военнослужащих скрытно вывели технику на позиции и развернули оборудование.

Военнослужащие обеспечили непрерывную связь между пунктами управления соединений, а также с российскими военными базами в Абхазии, Южной Осетии и Армении.

Ранее в в Ульяновской области завершилась эстафета в рамках конкурса военных связистов «Уверенный прием».