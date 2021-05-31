В стране и мире ФСБ раскрыла деятельность почти 100 подпольных оружейников в России Анна Назайкина Как уточняется, силовиками было изъято 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: ФСБ России опубликовала кадры задержания подпольных оружейников в разных регионах страны, причастных к восстановлению гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. «Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», - сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Как было отмечено, силовиками было изъято 385 образцов огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Также удалось пресечь деятельность 29 подпольных мастерских по усовершенствованию оружия и изготовлению боевых припасов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика