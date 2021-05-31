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ФСБ раскрыла деятельность почти 100 подпольных оружейников в России

Анна Назайкина
10:14 31.05.2021
Как уточняется, силовиками было изъято 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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ФСБ России опубликовала кадры задержания подпольных оружейников в разных регионах страны, причастных к восстановлению гражданских образцов оружия в подпольных мастерских.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», - сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как было отмечено, силовиками было изъято 385 образцов огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Также удалось пресечь деятельность 29 подпольных мастерских по усовершенствованию оружия и изготовлению боевых припасов.

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