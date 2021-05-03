Лолита заявила о риске развития у нее болезни Альцгеймера

Певица Лолита Милявская сдала анализы, чтобы провести генетическое исследование. Результаты в данный момент еще не готовы, однако артистка считает, что существуют большие риски того, что у нее может начаться развитие болезни Альцгеймера.

«Меня это сподвигло больше читать вслух, языки пока не начала учить, но начала больше себя нагружать. Еще пошла играть в театр, хоть и пьесу было выучить тяжело», — рассказала она в эфире «ДНК-шоу».

По словам Милявской, ей предстоит долгая работа над собой, однако, если прикладывать большие усилия, то «все в наших руках».