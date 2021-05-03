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Лолита заявила о риске развития у нее болезни Альцгеймера

Анна Назайкина
10:51 03.05.2021
Артистка нагрузила себя умственной деятельностью - читает вслух, учит роли в пьесах, планирует изучать иностранные языки.
Лолита заявила о риске развития у нее болезни Альцгеймера
© Фото: LolitaMilyavskaya, Facebook
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Певица Лолита Милявская сдала анализы, чтобы провести генетическое исследование. Результаты в данный момент еще не готовы, однако артистка считает, что существуют большие риски того, что у нее может начаться развитие болезни Альцгеймера.

«Меня это сподвигло больше читать вслух, языки пока не начала учить, но начала больше себя нагружать. Еще пошла играть в театр, хоть и пьесу было выучить тяжело», — рассказала она в эфире «ДНК-шоу».

По словам Милявской, ей предстоит долгая работа над собой, однако, если прикладывать большие усилия, то «все в наших руках».

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