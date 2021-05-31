Через реки, горы и бездорожье: кадры проведения Всеармейских этапов «Конного марафона» и «Военного ралли»

Торжественная церемония закрытия Всеармейских этапов конкурсов «Конный марафон» и «Военное ралли» состоялась в скульптурном комплексе «Центр Азии» на берегу Енисея в Республике Тыва. В церемонии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, Центрального военного округа, представители администрации региона и участники соревнований.

В рамках мероприятия организаторы конкурсов подвели итоги соревнований, определили лучших военнослужащих и объявили результаты общекомандных зачетов.

По итогам конкурсов, обладателем кубка Вооруженных Сил в «Военном ралли» стала команда Западного военного округа, второе место заняла команда Восточного военного округа, третье место у команды войск национальной гвардии.

Кубок Всеармейского этапа в «Конном марафоне» завоевала команда Центрального военного округа, на втором месте команда Южного военного округа, на третьей ступени пьедестала расположилась команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

«Вы увидели, что только дружба может победить все. Уверен, что подобные совместные мероприятия способствуют приобретению ценного опыта в нашем ратном труде. Желаю вам и впредь проявлять силу духа и твердость характера, достойно выдерживать все испытания и добиваться успеха», - сказал начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа полковник Ханиф Беглов.

Всеармейские этапы конкурсов военных водителей «Военное ралли» и вьючно-транспортных подразделений «Конный марафон» проходили в Республике Тыва с 24 по 29 мая. В «Конном марафоне» принимали участие команды Центрального и Южного военных округов, команда Рязанского десантного училища и дебютанты соревнований - команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Тувинского государственного университета.

В «Военном ралли» были представлены команды Центрального, Восточного, Южного и Западного военных округов, команда Воздушно-десантных войск, команда Северного флота и войск национальной гвардии.