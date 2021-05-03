Назван топ-10 направлений для внутреннего туризма

Симферополь, Сочи и Анапа остаются наиболее востребованными направлениями у российских туристов. Такие данные, на основе анализа билетов с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга, приводит один из электронных сервисов поездок и путешествий. Исследование охватило период с первого июня по 31 августа. При этом, средний чек на билеты в одну сторону по указанным направлениям снизился до 9,4 тысяч рублей (11%).

«Самое востребованное авианаправление у путешественников из Москвы на лето - это Симферополь, на него приходится около 40% спроса. На аэропорты Краснодарского края суммарно приходится около 37% оформленных из Москвы билетов, причем доля каждого из курортов региона подросла по сравнению с прошлым годом», - отмечается в исследовании, которое приводит ТАСС.

В десятку самых привлекательных направлений для внутреннего туризма также вошли: Геленджик, Краснодар, Калининград, Минводы, Владивосток, Алтайск и Махачкала. Ранее эксперты рассказали о планах россиян на отпуск. По их данным, большинство отдыхающих не покинут пределов страны. Что касается процентного соотношения, то подавляющее большинство пока не брали ни одного дня отпуска в этом году.