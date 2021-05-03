В МИД РФ назвали «дымовой завесой» попытки США представить развитие ПРО оборонительным проектом

Попытки Соединенных Штатов представить развитие системы глобальной противоракетной обороны как оборонительный проект являются не более чем «дымовой завесой». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат добавила, что наращивая противоракетные возможности, США, прежде всего, стремятся получить решающее преимущество за счет создания условий для нанесения первого удара, обезопасив себя от ответа. При этом она подчеркнула, что подобные действия американской стороны ведут к серьезным последствиям в сфере безопасности и нарушают стратегический баланс сил в мире, передает РИА Новости.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что Пентагон намерен выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из Северной Кореи или Ирана, что станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена. Отмечалось, что американское оборонное ведомство планирует построить 31 перехватчик, 10 из которых - для проведения испытаний. Стоимость каждого перехватчика, которые будут размещены на Аляске, по данным журналистов, составит примерно 498 миллионов долларов.