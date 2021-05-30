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Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» стартовал в Бронницах

Алена Миронова
09:41 30.05.2021
Самый массовый забег - региональный этап всероссийского полумарафона «Забег.РФ» - стартовал сегодня, 30 мая, в Бронницах. Его организатором выступила Ксения Шойгу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: zabegrf, Instagram
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Региональный этап всероссийского полумарафона «Забег.РФ» стартовал сегодня в Бронницах. Организатор проекта, Ксения Шойгу, рассказала об особенностях данного мероприятия.

«Это самый массовый забег, который есть в мире. Это самый массовый забег, который мы проводим за эти пять лет. Он юбилейный и этим особенно ценен для меня. У нас рекордные цифры по онлайн-забегу, поэтому люди в самых отдаленных районах нашей страны смогут принять участие, с одной стороны, а с другой стороны, поучаствовать для своего субъекта в выборе беговой столицы», - отметила Ксения.

Она также выразила надежду на то, что уже сегодня вечером возможно будет зафиксировать мировой рекорд - над фиксацией работают более ста человек. Они снимают, делают фотоотчеты и заполняют анкеты.

«В этом году подготовка проходила как обычно - все сгорело, ничего не успели. Но, тем не менее, все к старту готовы. Команды отчитывались, когда я ехала сюда. Все от якутска до калининграда - все готовы. Все выходят уже на старт, ну и организаторы конечно пьют кофеечек, валидол, мне кажется, и валокардин вместе с ним. Поэтому, надеюсь, к 2 часам дня все расслабятся и начнут уже отмечать это событие», - поделилась Ксения.

Сама же организатор проекта, Ксения Шойгу, выбрала дистанцию в десять километров.

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