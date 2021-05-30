Известный российский бизнесмен Андрей Парабеллум умер от COVID-19

Бизнесмен Андрей Парабеллум умер в Москве в возрасте 46 лет. В начале мая бизнес-тренер заразился инфекцией коронавируса и несколько дней находился под наблюдением врачей. Однако спасти мужчину медики не смогли - на фоне COVID-19 у бизнесмена начались серьезные осложнения, пишут «Известия» .

Андрея Парабеллума в сфере бизнес-коучинга называют основателем российского инфобизнеса. Россиянин выступал на мероприятиях Тони Роббинса, Джефа Уолкера, Дена Салливана и других мировых лидеров в мастерстве ораторского искусства по вдохновлению личности.