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Как обезопасить детей на пляже: советы профессионального спасателя

Валентина Пескова
08:22 30.05.2021
Отдыхать с детьми у водоемов нужно только в специально оборудованных для этого местах и тщательно следить за их поведением, будучи под присмотром работников спасательных станций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Перед путешествием и поездкой на водоем нужно обязательно провести с ребенком беседу, - в какое место родители отправляются с ним, и как себя нужно вести у воды. Как объяснила «Звезде» матрос-спасатель второго разряда Мария Агафонова, работающая в «Центре подготовки спасателей "Акваспас"», дошкольники и дети младшего школьного возраста всегда должны купаться у воды под присмотром взрослых.

«Дети и подростки, также как и сами взрослые, должны плавать только в специально отведенных для этого местах. На официальных пляжах для этого всегда будет специально огражденное место для купания детей. Там всегда дежурят спасатели и есть средства для спасения утопающих», - сообщила Мария Агафонова.

Для купания специалист посоветовала подбирать детям яркие купальники, тогда за ними будет гораздо легче уследить в толпе других отдыхающих. В воду дети должны входить только с разрешения родителей, находиться от них на определенном безопасном расстоянии и не заплывать за буйки.

«Особенно это касается кругов и надувных матрасов, которые довольно быстро уносят от берега, и дают родителям ложное ощущение безопасности. Не следует также допускать игр между детьми, в которых они могут нанести травмы друг другу или прыгают с каких-то мостов или выступов. Это может в любой момент обернуться трагедией», - заявила работник спасательной службы.

Как сообщила спасатель, ребенка также нужно научить подавать сигнал о помощи и даже дать ему для этого какой-нибудь свисток, однако нужно объяснить при этом, что не следует подавать сигналы о помощи без причины, чтобы не привлекать к себе ложного внимания. Лучше всего для этого просто пойти с ребенком в воду и быть в непосредственной близости от него.

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