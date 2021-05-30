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WhatsApp отказался от блокировки несогласных с новой политикой мессенджера

Алена Миронова
08:16 30.05.2021
Мессенджер WhatsApp отказался от жестких мер в отношении пользователей, которые оказалась несогласны с новой политикой конфиденциальности.
WhatsApp отказался от блокировки несогласных с новой политикой мессенджера
© Фото: Алексей Иванов,ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Популярный мессенджер WhatsApp отказался от блокировки пользователей, несогласных с новой политикой конфиденциальности.

Ранее администрация обещала заблокировать всем несогласным пользователям возможность звонков и сообщений с 15 мая. Однако после консультация с государственными регуляторами и экспертами принадлежащая Facebook компания решила отказаться от таких мер. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на представителя мессенджера.

Ранее появилась информация о том, что мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp - они рассылают пользователям сообщения с информацией о том, что мессенджер станет платным, если условия аферистов не будут выполнены. Такие письма эксперт назвал «письмами счастья» - своеобразной ловушкой для мозга. 

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