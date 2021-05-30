WhatsApp отказался от блокировки несогласных с новой политикой мессенджера

Популярный мессенджер WhatsApp отказался от блокировки пользователей, несогласных с новой политикой конфиденциальности.

Ранее администрация обещала заблокировать всем несогласным пользователям возможность звонков и сообщений с 15 мая. Однако после консультация с государственными регуляторами и экспертами принадлежащая Facebook компания решила отказаться от таких мер. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на представителя мессенджера.

Ранее появилась информация о том, что мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp - они рассылают пользователям сообщения с информацией о том, что мессенджер станет платным, если условия аферистов не будут выполнены. Такие письма эксперт назвал «письмами счастья» - своеобразной ловушкой для мозга.