Китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-2» состыковался с базовым модулем орбитальной станции

В Китае с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань состоялся запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-7» с грузовым кораблем «Тяньчжоу-2» на борту в 20.55 по местному времени (15.55 по Москве). Далее грузовой корабль успешно отделился и вышел на заданную орбиту. Стыковка с базовым модулем орбитальной станции состоялась в 5.01 (0.01 по московскому времени).

«Тяньчжоу» - беспилотный грузовой космический корабль, на борту которого находятся грузы, необходимые для экипажа из трех человек для пребывания на строящейся станции в течение трех месяцев. В том числе два скафандра для выхода в открытый космос, пишет РИА Новости.

Изначально запуск «Тяньчжоу-2» планировался на 20 мая, но позже был перенесен по техническим причинам. Корабль должен был доставить на орбиту 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов.

