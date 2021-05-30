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Диетолог раскрыла плюсы и минусы кето-диеты

Алена Миронова
07:27 30.05.2021
Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, почему нельзя постоянно придерживаться кето-диеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Все больше и больше людей становятся поклонниками кето-диеты. О плюсах, минусах, а также о нюансах придерживания этой схемы питания «Звезде» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. 

Эксперт отметила, что эта диета является достаточно популярной. В этой схеме питания исключаются углеводистые продукты, сводятся к абсолютному минимуму. Те, кто придерживаются кето-диете исключают крупы, макаронные изделия, картофель, хлеб, все сладости, фрукты и некоторые крахмалистые овощи - морковь, свеклу. Остаются только овощи некалорийные и некрахмальные, например, листовая зелень, томаты, огурцы, цукини.

Основной источник энергии в данной диете - продукты, содержащие белки и жиры, например, мясо, причем предпочтительно жирных сортов, жирная рыба, жирные молочные продукты, яйца, а также большое количество жиров в рационе, в том числе и растительного происхождения. 

«Данная диета изначально была разработана для лечения неврологических заболеваний у детей. И она, в общем-то, применяется сейчас с этой целью. Но при этом говорить, что это диета, на которой можно длительное время питаться, придерживаться данной диеты, это небезопасно, потому что все-таки большое количество жиров, в том числе и животного происхождения, может негативно влиять на липидный обмен, повышать уровень холестерина в крови, плюс дефицит углеводов - тоже не очень хорошая ситуация, потому что углеводистые продукты, они, в том числе, содержат пищевые волокна и витамины группы B и магний, которые необходимы, например, для центральной нервной системы. Поэтому длительное их исключение негативно сказывается на здоровье в целом, и на центральную нервную систему, на пищеварительный тракт», - подчеркнула эксперт.

Существуют исследования, которые показывают, что использование красного мяса, особенно если это жареное красное мясо, использование колбасных изделий может повышать риски онкологических заболеваний пищеварительного тракта. Так, резюмируя, эксперт обратила внимание на то, что эта диета не рекомендована для постоянного использования.

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